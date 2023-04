Un remorqueur se retourne dans le port de Bayonne, les deux membres d'équipage sains et saufs

Un remorqueur "s'est retourné dans l'estuaire de l'Adour à Bayonne" en fin d'après-midi, vers 18h40, a annoncé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un communiqué ce 17 avril. Les deux membres d'équipage à son bord, "deux marins de 32 ans et 28 ans, sans antécédents médicaux" sont "choqués mais en forme", selon le sous-préfet Fabrice Rosay présent sur place.

"Une grosse frayeur"

C'est lors d'une opération de remorquage que le bateau s'est retourné, visiblement à cause d'une manœuvre qui a mal tourné. Les deux hommes ont pu respirer et communiquer avec les secours grâce "à une bulle d'air", précise Fabrice Rosay. Une trentaine de sapeurs-pompiers et six plongeurs ont été mobilisés.

Selon le capitaine Jules Ferry, commandant des opérations de secours, les deux hommes ont pu être "exfiltrés de la coque en les faisant respirer par des bouteilles d'oxygène". Ils ont "pu sortir par les passages naturels du bateau, sous l'eau" avant d'en être extraits vers 19h45. "Une grosse frayeur, une grosse angoisse, ils sont réfrigérés et sont envoyés pour contrôle à l’hôpital de Bayonne", précise le capitaine Ferry.

Possible opération cette nuit

Le remorqueur retourné reste pour le moment dans l'estuaire de l'Adour. La capitainerie envisage une opération cette nuit pour déplacer le bateau. Un autre remorqueur va le tirer avec une grue. Les pompiers plongeurs restent en soutien.