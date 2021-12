Un Rennais bien connu de la scène musicale bretonne mis en examen pour viol avec arme

Le Rennais David Moreau, cofondateur du label les Disques anonymes, et organisateur du festival Visions, à Plougonvelin, dans le Finistère, est mis en examen pour viol avec arme et est actuellement en détention provisoire.

C'est une information de nos confrères du Télegramme, que le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc confirme auprès de France Bleu Armorique. David Moreau, un rennais connu sur la scène musicale en Bretagne, est mis en examen pour "viol avec arme". L'homme, qui a cofondé le label les Disques Anonymes et organisait le festival Visions à Plougonvelin, dans le Finistère, a été placé en détention provisoire le 2 octobre dernier. La justice lui reproche des faits qui se seraient déroulés les 12 et 13 juillet, à Rennes, sans qu'il n'ait été donné plus de précisions. Philippe Astruc précise que l'information judiciaire ouverte est "toujours en cours".

Dans un message posté sur Facebook, le festival indiquait de son côté avoir suspendu sa collaboration avec David Moreau. "Un membre important de l’association Les Disques Anonymes organisatrice du festival Visions fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits graves qui se seraient déroulés dans le cadre de sa vie privée. Ces accusations vont à l’encontre des valeurs défendues par l’association. Aussi nous avons décidé de mettre fin à cette collaboration. Nous rappelons notre soutien auprès des victimes de violences sexuelles et sexistes. Nous continuerons à œuvrer pour que ces violences cessent."