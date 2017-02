Un répit en 2016 pour le Tribunal Administratif de Grenoble

Dans son bilan 2016 le Tribunal Administratif de Grenoble constate une baisse du nombre de dossiers déposés et une nouvelle baisse du nombre de dossiers vieux de plus de deux ans qui sont encore en stock. Il peut intervenir dans notre quotidien face à une administration ou une collectivité.

"La situation de ce tribunal s'améliore d'année en année". C'est ainsi que Denis Besle, nouveau président du Tribunal Administratif de Grenoble depuis le 19 décembre dernier, a présenté ce mercredi le bilan de l'année 2016 de sa juridiction. Le ressort du "TA" grenoblois s'étend sur les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie et enregistre en 2016 une baisse du nombre de recours déposés, 7 528, contre 7 986 en 2015, "après plusieurs années de hausse" explique le Président.

Les contentieux "prestations sociales" explosent...

Une évolution inégale selon le type de contentieux. Les contentieux liés aux étrangers et au droit d'asile restent les plus nombreux (2 207) mais sont en baisse par rapport à 2015 (2514) alors que les contentieux liés à l'urbanisme et l'environnement (903 en 2016) repartent à la hausse après un léger tassement les deux années précédentes. Ce type de contentieux là reste d'ailleurs deux fois plus nombreux au Tribunal Administratif de Grenoble que dans d'autres juridictions de même taille.

Le phénomène de ces dernières années - plus 25% en 2014, plus 15% en 2015 et encore plus 16% en 2016 - reste le domaine des "contentieux sociaux", liés aux prestations sociales, qui est désormais le 2e domaine du TA Grenoblois avec 1 126 recours en 2016. La crise aidant, et "la vigilance accrue des administrations aussi sûrement" selon Denis Besle, font que de plus en plus nombreux sont devant les juges, les cas de prestation refusées ou indûment perçues. Un phénomène face auquel le Tribunal rappelle qu'il juge "en droit et uniquement en droit". "On a souvent en face de nous des gens qui demandent de l'aide" explique un magistrat "mais lors d'un refus d'allocation CAF par exemple, notre rôle n'est pas de trouver un moyen de s'en sortir, c'est de dire si la CAF avait le droit de refuser l'allocation".

Délais de traitement des affaires à Grenoble : 2 ans

Le résultat 2016 du Tribunal de Grenoble qui satisfait le plus son président est sans doute "le nombre d'affaires vieilles de plus de 2 ans qui sont en stock". "Ce nombre a diminuer de 13,4%" explique Denis Besle, "et n'a cessé de diminuer ces dernières années". Au premier janvier dernier 648 affaires de plus de deux ans étaient encore en souffrance, contre 748 l'année précédente. "Réduire leur nombre est encore une des priorités en 2017". Le Tribunal a aussi réduit constamment son délais de traitement des affaires depuis au moins 5 ans, pour passer de 2 ans et demi en 2012 à 2 ans aujourd'hui. Hors procédures d'urgences (référés) qui sont celles dont il est très souvent question dans la presse.

Tout ça avec des moyens constants en magistrats (35) et agents du greffe (36), et même avec des moyens en baisse en matière de fonctionnement (environ 300 000 euros par an hors salaires). "Comme les autres tribunaux administratifs nous avons dû diminuer le budget de fonctionnement de 15% en 3 ans" dit le Président du TA de Grenoble. La justice administrative, comme beaucoup d'autres domaines, est soumise à une cure d'austérité mais elle se modernise aussi. La procédure de recours dématérialisé (Télérecours), en place depuis 2013 est devenu obligatoire au 1er janvier dernier pour les avocats, administrations et collectivités. Les magistrats ont également désormais en main la possibilité de classer rapidement de vieilles affaires si entre-temps une solution est intervenue, dont les deux parties n'auraient pas prévenu le tribunal. Pour accélérer également le traitement des dossiers à l'avenir, la justice administrative prévoit de faire de plus en plus appel à la médiation.