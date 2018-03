Caen, France

Franck Dumas ne s’est quasiment pas exprimé ce lundi devant la Cour d’Appel de Caen. Il a juste été invité à confirmer son identité, son travail de sélectionneur de la Guinée Equatoriale et son adresse de résidence… au Cambodge ! Pour le reste, l’ancien footballeur et entraîneur de Caen a écouté son avocat. Philippe Veber a réussis à semer un gros doute en mettant en avant le flou juridique autour d’une indemnité transactionnelle perçue par son client en 2012 lorsqu’il a été licencié du Stade Malherbe. « Etait-elle imposable ? Nous avons saisi le Tribunal administratif pour y répondre et il n’a pas encore statué » a plaidé l’avocat du Barreau de Lyon. Cette indemnité de 430 000 euros fait partie des sommes considérées comme "non déclarées" par les services fiscaux.

Sursis à statuer

L’argument a fait mouche. « Effectivement ça change tout » a reconnu le Président de la Cour d’appel de Caen. « Si l’impôt en souffrance est plus faible, il y aura une incidence sur la décision pénale». En clair, la Cour d’Appel veut un montant précis de la fraude fiscale présumée de Franck Dumas avant de déterminer la condamnation. Une position saluée par Philippe Veber : « j’ai apprécié la capacité d’écoute et le professionnalisme de la Cour. Elle n’est pas influencée par un aspect émotionnel, elle ne veut juger que le droit ». En première instance Franck Dumas avait été condamné à trois ans de prison dont 10 mois avec sursis, une peine qui prévoyait une incarcération non aménageable. Son avocat avait dénoncé une peine disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Une nouvelle audience a été planifiée pour le 18 mars 2019, soit un an pour espérer lever le flou fiscal autour de ces 430 000 euros d’indemnités transactionnelles. Quelque soit la réponse, il sera toujours poursuivis pour des irrégularités sur ses déclarations des revenus 2013 et 2014. Il est aussi soupçonné d’avoir organisé une insolvabilité pour échapper au fisc.