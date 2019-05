Un rescapé de l'attentat de Strasbourg pourrait recevoir la Légion d'honneur

Strasbourg, France

Damian Myna va-t-il recevoir la Légion d'honneur ? En tout cas, le premier adjoint, Alain Fontanel a proposé au président de la République d'inscrire ce survivant de l'attentat de Strasbourg dans la prochaine promotion, le 14 juillet prochain. L'élu, qui a rencontré le rescapé à l'hôpital, est l'une des rares personnes à qui Damian Myna a raconté son acte courageux, le 11 décembre 2018. Il a reçu onze coups de couteau en essayant de maîtriser Cherif Chekatt, rue Sainte-Hélène.

Un corps-à-corps avec le terroriste

"Il m'a raconté cette rencontre avec le terroriste. Il s'est retrouvé face à face avec lui,à proximité des savons d'Hélène. Il venait juste de tirer directement contre ses deux amis. Face à la détonation, au choc, au bruit et de la peur, il s'est mis à terre. Et tout d'un coup, il se dit "non, ce n'est pas possible, mes amis sont attaqués, ma ville est attaquée". Il s'est levé et il s'est bagarré à mains nues avec le terroriste."

Aujourd'hui, le musicien strasbourgeois est en rééducation. Il retrouve doucement l'usage de sa jambe gauche, dont un nerf a été atteint après un coup de couteau dans la moelle épinière. Contacté par France Bleu Alsace, Damian Myna n'a pas souhaité nous répondre et préfère rester discret. "Il a une grande humilité. Récompenser Damian, c'est aussi reconnaître à quel point les Strasbourgeois ont réagi avec dignité, sans-froid et force", déclare Alain Fontanel.

La proposition, quant à elle, est en cours de traitement à l'Elysée. "Le directeur de cabinet du président de la République m'a répondu, pour dire qu'ils avaient bien reçu la proposition et qu'ils l'examinaient."