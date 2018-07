Un réseau bourguignon de trafic de drogue démantelé par la PJ de Dijon

Par Philippe Renaud, France Bleu Bourgogne

La PJ de Dijon a démantelé, à la fin du mois de juin, un réseau bourguignon de trafiquants de drogue. 8 personnes ont été mises en examen et 4 d'entre elles écrouées. Lors du coup de filet, réalisé en Côte-d'Or, Saône-et-Loire et Lyon, des armes, de la drogue et de l'argent ont été saisis.