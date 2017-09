Un réseau d'immigration clandestine démantelé à Metz : cinq passeurs présumés mis en examen

Cinq personnes ont été mises en examen, dont trois écrouées ce vendredi, démasquées par la police aux frontières. Depuis 2016, 150 migrants d'origine albanaise auraient profité des services de ces passeurs présumés.

La police aux frontières (PAF), qui enquêtait depuis fin 2016, vient de mettre la main sur cinq passeurs présumés. Tous ont été mis en examen à Metz. Trois d'entre-eux ont même été écroués ce vendredi, et deux laissés libres sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à un réseau d'immigration clandestine. Ils auraient permis à 150 (entre 150 et 200) migrants d'origine albanaise d'entrer sur le territoire français.

A la descente de l'avion, direction Metz

Ces clandestins sont arrivés par avion en Belgique, en Allemagne ou en France, avant d'être pris en charge à l'aéroport par certains membres de ce réseau, eux-aussi albanais ou kosovars. Ces passeurs présumés les conduisaient ensuite à Metz, où ces migrants étaient logés. Ils se voyaient alors proposer une aide administrative dans leur procédure de demande d'asile.

"Entre 250.000 et 300.000 euros" dans la poche des passeurs

Tous ces services étaient bien sûr tarifés : entre 1.500 et 2.000 euros par migrant. Le réseau aurait ainsi engrangé "entre 250.000 et 300.000 euros", selon la PAF. Lors des perquisitions menées en début de semaine, de l'argent liquide, 12.000 euros de bijoux, des montres, des appareils photo et des voitures de luxe ont été retrouvés. Autant d'objets qui pourraient provenir de cambriolages.