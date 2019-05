Un réseau de cambrioleurs démantelé entre la Lorraine et l'Albanie

Un réseau Franco-Albanais à l'origine d'au moins 70 cambriolages à la fin de l'année 2018 en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, a été démantelé par la Gendarmerie le 23 avril. Huit personnes ont été interpellées dont cinq entre Metz et Thionville et trois en Albanie.

Lorraine, France

C'est une collaboration inédite entre la France et l'Albanie qui a permis de faire tomber le réseau. Entre fin 2017 et le printemps 2018, des centaines de cambriolages avaient été commis en Lorraine et une vingtaine d'individus originaire d'Albanie avaient été arrêtés. Dès lors, les enquêteurs avaient remonté la piste d'un réseau, et la collaboration entre les deux pays, les a conduit en Albanie et entre Metz et Thionville.

Une famille interpellées en Moselle

Le 23 avril, huit personnes ont été arrêtées dont cinq entre Metz et Thionville. Il s'agit d'un père et son fils qui ont été placés en détention provisoire, la mère, la belle-fille et un cinquième individu ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni des appartements et des voitures à trois Albanais arrêtés le même jour dans leur pays.

70 cambriolages en moins de deux mois

Cette bande serait à l'origine de 70 cambriolages commis en Moselle et en Meurthe-et-Moselle entre septembre et novembre 2018. À chaque fois le mode opératoire était similaire. Ils entraient dans des maisons vides, dont les occupants étaient encore au travail, à la tombée de la nuit. Ils forçaient des portes ou fenêtres au tournevis avant d'entrer et de voler des bijoux et de l'argent liquide.