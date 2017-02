Un réseau de cambrioleurs démantelé à Montélimar

Une dizaine de personnes ont été interpellées ce lundi matin, principalement dans le quartier Pracomtal à Montélimar. Les gendarmes les soupçonnent d'appartenir à un réseau de cambrioleurs.

L'opération d'envergure a été menée par 90 gendarmes de Drôme et d'Ardèche tôt ce lundi matin et a permis d'interpeller une dizaine de personnes. Hommes et femmes, mineurs et majeurs, cambrioleurs ou receleurs, tous sont soupçonnés d'être impliqués dans ce réseau.

Des dizaines de cambriolages

C'est le résultat d'une longue enquête du Gelac Sud, le groupement de lutte contre les cambriolages dans le sud de la Drôme, et de la brigade du Teil. Le réseau serait à l'origine d'une centaine de cambriolages. Il ciblait les habitations principales durant la journée quand leurs occupants n'étaient pas là.