Un réseau de cigarettes de contrebande démantelé à Valence

Valence, France

Le trafic durait depuis plusieurs mois, et c'est un travail conjoint des Douanes, et de la Sûreté départementale qui a permis l'arrestation de plusieurs membres du réseaux.

Tout commence le 9 novembre 2018, lorsque les douanes de Romans contrôlent un bus venu stationner à Valence. Il arrive d'Espagne, et dans les soutes réservées aux chauffeurs se trouvent trois sacs cabas contenant 295 cartouches de cigarettes.

Après cette découverte, le parquet de Valence saisit le Service national de douane judiciaire. Après plusieurs mois d'enquête, les officiers identifient un réseau de revente de cigarettes alimenté via les circuits internationaux.

400 cartouches de cigarettes ont été découvertes au domicile des membres présumés du trafic. - Police Nationale

Acheté en Espagne et au Maghreb, les cigarettes étaient écoulées place de l'Europe à Valence, quartier Fontbarlettes, par plusieurs vendeurs à la sauvette, qui se relayaient tout au long de la journée.

Dans le collimateur

La Sûreté départementale de la police de Valence était aussi mobilisée depuis quelques semaines, dans ce dossier. L'enquête des policiers, démarrée notamment après des plaintes de riverains et de buralistes du secteur, a mis en cause les mêmes individus.

Arrestations conjointes

C'est dans ce cadre que ce mercredi matin, les Douanes judiciaires et la Sûreté départementale ont lancé un coup de filet, à Valence. A 6 heures du matin, les agents ont interpellé cinq membres présumés du réseau, à leur domicile. Ils ont mené six perquisitions, dans les logements, mais aussi dans un bar associatif de la place de l'Europe. Au total, 400 cartouches de cigarettes de contrebande ont été découvertes (provenant du Maghreb et des pays de l'Est), ainsi que 20.000 euros en liquide et des livres de comptes.

400 cartouches de cigarettes et 20.000 euros en liquide ont été saisis. - Police Nationale

Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Un vendeur à la sauvette, pris en flagrant délit, a aussi été interpellé, place de l'Europe.

Des contrôles administratifs ont également été menés dans les commerces du quartier. Cela a permis aux services de découvrir un travailleur non déclaré, et un sans-papier.

Le préfet a ordonné la fermeture administrative immédiate du café associatif pour une durée de trois mois.

Au total, cette opération a mobilisé 80 personnes : 60 fonctionnaires de la Sécurité publique, 6 membres de la Police de l'Air et des Frontières et 12 douaniers.