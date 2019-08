Un réseau de combats de chiens présumé démantelé dans les quartiers nord de Marseille

Une opération de police lancée lundi matin à Ruisseau Mirabeau dans le 16eme arrondissement a permis de récupérer six chiens maltraités et enchaînés et d'interpeller 2 hommes dont un mineur soupçonné d'avoir tué, fin juin, un Pitt bull en le traînant derrière son scooter.