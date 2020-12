Un réseau de faux-monnayeurs italiens démantelé par le SRPJ de Limoges

Le Service Régional de Police Judiciaire de Limoges a interpellé un gang de faux-monnayeurs, la semaine dernière, qui a sévi à Limoges et dans plusieurs villes de France. Pendant plus de 3 semaines, les faussaires de nationalité italienne ont écoulé près de 40.000 € en faux billets de 100 €.

Le Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Limoges a permis l'interpellation d'un gang de faux-monnayeurs la semaine dernière. L'enquête a débuté le 2 décembre après le passage de trois ressortissants italiens dans de nombreux commerces de Limoges, dans lesquels ils ont écoulé de faux billets de 100 € selon un mode opératoire bien rodé. Ils achetaient diverses marchandises à prix modiques pour obtenir un rendu de monnaie conséquent.

Le SRPJ de Limoges, saisi de l'affaire, a pu identifier trois faussaires napolitains et démontrer que le gang avait sévi entre le 24 novembre et le 14 décembre dans toute la France: Bordeaux, La Rochelle, Orléans, Lille, région parisienne, Toulouse, Nîmes et Montpellier.

Près de 400 faux billets de 100 € écoulés en France

Le trio a été interpellé à Lyon dans la nuit du 15 au 16 décembre. Dans leur véhicule de location, les enquêteurs ont découvert de nombreux objets neufs et encore étiquetés, ainsi que la somme de 35 000 € correspondant aux rendus de monnaie des commerçants. Selon une estimation des enquêteurs, le gang aurait émis 400 faux billets durant son périple.

D'après les éléments de l'enquête, les 3 individus appartiendraient à un réseau criminel structuré, dont les équipes sont envoyées dans les pays de la zone euro pour faire des « raid » afin d'écouler les faux billets et rapatrier le butin issue du rendu de monnaie.

Ils ont été présentés devant le Procureur de la République de Limoges et le Juge des Libertés et de la Détention puis été écroués dans l’attente de leur comparution immédiate ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Limoges.