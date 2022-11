Un réseau de fraude à la "fausse réparation informatique" démantelé en France, 4.000 victimes recensées

Un réseau de fraude à la "fausse réparation informatique" vient d'être démantelé en France, a révélé l'AFP ce mardi. Une escroquerie qui a fait au moins 4.000 victimes, pour un préjudice estimé à 1,2 million d'euros. Le processus était bien rodé.

"Au départ, votre ordinateur reçoit un mail frauduleux, qui fait apparaître une fenêtre (pop-up) qui vous dit que votre ordinateur est bloqué. Pour le débloquer, il faut appeler une société soi-disant agréée par Microsoft, dont le numéro apparaît", explique à l'AFP la cheffe de la Division de lutte contre la criminalité financière de la Direction territoriale de la Police judiciaire (DTPJ) de Montpellier, Caroline Belda. "Si on appelle ce numéro, on tombe sur un service qui vous ferme le pop-up, prend la main sur votre ordinateur et vous fait payer sa fausse réparation de quelques centaines à 1.800 euros", détaille-t-elle.

Sept personnes interpellées

Le démantèlement de ce réseau est le fruit de la jonction de deux enquêtes de la section cyber du parquet de Paris. La première avait été ouverte en octobre 2020 à la suite d'une dénonciation pour cyber-malveillance pour des faits à Montpellier et la deuxième en novembre 2020 après 148 plaintes de particuliers. Selon les investigations, les mêmes équipes géraient deux sociétés basées à Montpellier (Hérault) et à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges). Le centre d'appel était en Tunisie.

Sept personnes ont été interpellées dans quatre régions différentes. À Perpignan (Pyrénées-Orientales), au Puy-en-Velay (Haute-Loire), à Istres et Martigues (Bouches-du-Rhône) et en région parisienne, selon la responsable de la police. Six d'entre elles ont été mises en examen le 24 novembre dernier pour "escroquerie, tentative d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions liées au STAD (système de traitement automatisé des données) et blanchiment d'escroquerie en bande organisée". Trois ont été placées en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire.

Au moins 4.000 victimes

Selon le parquet de Paris, le préjudice est évalué à 1,2 million d'euros, pour 4.000 victimes recensées. Sur 2.200 victimes potentielles contactées par la police judiciaire de Montpellier, 884 ont répondu par l'affirmative et 534 ont déposé plainte, a précisé la responsable de la police, en conseillant de s'informer sur la plateforme officielle .

Le parquet de Paris souligne aussi que certaines victimes de la première fausse réparation informatique disent avoir reçu un message affirmant que la justice avait condamné la société et leur demandant d'envoyer un relevé d'identité bancaire (RIB) pour obtenir réparation. Certaines personnes, notamment âgées, se sont donc fait piéger une deuxième fois.