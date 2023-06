Un réseau de livraison de drogue par drone en prison démantelé à Lille

Le responsable présumé de ce réseau dort en prison depuis ce week-end. Il est soupçonné d'avoir vendu des drones adaptés à la livraison de ces colis si particuliers : des sachets de cannabis sous forme d'herbe ou de résine destinés aux détenus. L'étude des ordinateurs et des téléphones saisis chez ce commanditaire et ses 2 complices ont montré que c'était un commerce illégal très organisé : les clients le contactaient via le réseau social Snapchat. Il leur vendait alors son matériel dans toute la France : à Rouen, Perpignan mais surtout dans les Hauts de France.

Placement en détention provisoire

Au domicile de cet homme et de ses 2 complices, tous habitants de Roubaix, les enquêteurs ont découvert 2 drones, un compteur à billets, 100g de résine de cannabis, 12 000€ en liquide. Des voitures ont également été saisies. Leur arrestation intervient un an après une précédente affaire : 1 homme avait été interpellé près de la maison d'arrêt de Sequedin en train de piloter un drone, dans la nuit du 26 au 27 juin 2022. Il venait de livrer dans la cour de promenade et directement dans une cellule 500g de cannabis sous forme de 3 sachets. L'opérateur de drone avait été condamné à 30 mois de prison dont 18 mois ferme et un détenu, à qui la drogue était destinée, à 8 mois ferme.