Un réseau de machines à sous clandestines démantelé en Sarthe, en France et en Europe

Comme l'a révélé Ouest-France , un vaste réseau international de machines à sous clandestines vient d'être démantelé au terme d'une enquête débutée au Mans (Sarthe) en janvier 2019. D'après les informations obtenues par France Bleu Maine auprès du procureur de la République de Rennes, 29 personnes ont été interpellées en Europe et en Sarthe et 24 machines saisies. Six personnes ont été mises en examen ce jeudi 2 février.

Tripots à l'arrière des cafés

Tout commence en janvier 2019 au Mans. Lors d'une opération de gendarmerie, des machines à sous sont découvertes dans des pièces à l'arrière de plusieurs boutiques et bistrots. Autrement dit, les gendarmes découvrent l'existence de tripots, des lieux de jeux d'argent et de paris illégaux. Une enquête est alors ouverte et les investigations menées par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes vont permettre de mettre au jour un réseau s'étendant bien au-delà de la Sarthe. Une vingtaine de bars partout en France auraient accueilli ces machines à sous. L'argent partait ensuite à l'étranger, plus précisément en Turquie, Roumanie, Allemagne et Italie.

Enorme coup de filet

Ces derniers jours, une opération d'ampleur a été lancée en Europe, mobilisant 280 policiers, gendarmes et douaniers français, mais aussi 200 agents allemands, 100 en Italie et 50 en Suisse. Au total, 53 perquisitions ont été réalisées et 29 personnes interpellées.

Six personnes ont été mises en examen pour importation ou fabrication en bande organisée d’appareils de jeux de hasard, offre illégale en bande organisée de paris ou jeux d'argent, blanchiment en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et réalisation en bande organisée d'opération de jeux d'argent et de hasard prohibés. Quatre autres membres du réseau doivent encore être présentés au juge d'instruction. Parmi les personnes placées en garde à vue, 19 ont été remises en liberté sans poursuites à ce stade.