Un réseau de prostitution de mineurs démantelé dans la Marne

Un réseau de proxénétisme vient d'être démantelé par la Police judiciaire de Reims et le commissariat de Châlons-en-Champagne, après une enquête de plusieurs semaines. Une information révélée par le journal l'Union et qui nous a été confirmée par la procureure de la République de Châlons-en-Champagne. Quatre hommes et une femme, originaires de la Marne, ont été déférés devant un juge d'instruction jeudi 27 octobre. Interpellés plus tôt dans la semaine, dans le cadre d'une enquête pour proxénétisme de mineurs en bande organisée, ils sont soupçonnés d'avoir obligé deux jeunes filles de 16 et 17 ans à se prostituer.

Certains suspects âgés d'une vingtaine d'années

L'enquête démarre en août 2022, après la disparition d'une adolescente. Les enquêteurs partent rapidement sur la piste d'un réseau de proxénétisme bien organisé, qui obligerait deux jeunes filles à avoir des actes sexuels tarifés dans la Marne : "Ce sont des filles perturbées, en grande fragilité et en perdition, selon la Procureure de la République de Châlons-en-Champagne, Ombeline Mahuzier. Elles sont récupérés par des jeunes souteneurs. Elles étaient sous emprise et les proxénètes créaient un lien toxique et néfaste avec elles. Ils profitaient de leur état de vulnérabilité et se présentaient comme des protecteurs."

Les suspects, âgés pour certains d'une vingtaine d'années, auraient eu une tâche bien définie dans ce réseau. L'un organisait la location d'appartements ou de chambres et collectait les fonds. Un autre était chargé du transport des jeunes filles et sécurisait les rencontres. Un autre encore tenait le standard téléphonique pour démarcher les "clients".

"Ils prennent des commissions sur les transactions, précise Ombeline Mahuzier. Quand les jeunes filles refusent de se livrer à ce commerce sur leurs corps, elles subissent des pressions."

Deux des cinq suspects ont été placés en détention provisoire ce jeudi. Les trois autres sont placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter la Marne, d'entrer en contact avec les victimes identifiées et obligation de pointage.