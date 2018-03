Nice, France

Depuis octobre 2015, les policiers de la Sûreté départementale des Alpes-Maritimes travaillent pour démanteler un vaste réseau de prostitution. Tout est parti d'une plainte déposée par une jeune prostituée hongroise. Elle explique aux policiers qu'elle doit reverser entre 80 et 100 euros par jour à des proxénètes hongrois pour avoir le droit d'occuper un bout de trottoir dans le quartier niçois des Moulins. Les filles qui refusent de reverser de l'argent aux proxénètes sont violentées, l'une d'elle reçoit des coups de couteau.

Des proxénètes basés en Hongrie

Les enquêteurs niçois effectuent un travail minutieux pour localiser les proxénètes. Mais ce n'est pas évident de les interpeller car ils résident en Hongrie. Ils ont finalement été interpellés à Nice dans différents hôtels en présence des prostituées.

Lors des perquisitions, la police a saisi une voiture de luxe A8, des téléphones portables et 3.000 euros en liquide. Deux hommes de 33 et 50 ans et une femme de 20 ans, tous d'origine hongroise, ont été mis en examen et placé en détention provisoire. Ils auraient fait travailler plus d'une trentaine de jeunes femmes hongroises.