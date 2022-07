Un réseau de prostitution démantelé à Poitiers, trois jeunes hommes placés en détention

C'est tout un réseau de prostitution qu'ont démantelé les policiers de Poitiers. Trois jeunes hommes de 17, 19 et 20 ans, originaires de Poitiers, ont été interpellés et placés en garde à vue mardi dernier. Tout commence le 8 juillet dernier lorsqu'une mineure de 17 ans se rend au commissariat de police de Poitiers. Elle explique aux officiers être victime de trois individus qui l'obligent à se prostituer depuis la mi-juin. Elle détaille alors aux enquêteurs le fonctionnement des trois proxénètes présumés : ils l'emmènent contre son grés, en voiture ou en train, dans plusieurs villes de France, à chaque fois pour avoir des relations sexuelles tarifées.

Une autre victime mineure

La jeune femme évoque également une autre mineure, elle aussi obligée par les trois hommes à se prostituer. Les policiers parviennent à identifier cette deuxième victime présumée. Avec l'appui des officiers de la police de Limoges, la police judiciaire de Poitiers finit par remonter la trace des trois proxénètes présumés.

Ils sont interpellés en région parisienne, placés en garde à vue et présentés à un juge d'instruction au parquet de Poitiers. Ces jeunes hommes sont mis en examen pour proxénétisme aggravé, enlèvement et séquestration. L'enquête doit maintenant déterminer les rôles de chacun et dire s’il y a d’autres victimes.