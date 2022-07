Un vaste réseau de prostitution démantelé dans le Loiret, 14 interpellations, 2,8 millions d’euros saisis

On en sait un peu plus sur l'important réseau de proxénétisme que vient de démanteler la police judiciaire d'Orléans. 14 personnes ont été interpellées, notamment dans la région de Rouen et en Ile-de-France, cinq ont été écrouées. La prostitution avait lieu dans des hôtels dans plusieurs villes en France, notamment sur Orléans et Olivet.

Le réseau a été démantelé après six mois d'enquête démarrée en février sur des chefs d'escroquerie, recel, abus de biens sociaux, proxénétisme aggravé, blanchiment entre autres, le tout en bande organisée.

Dès le mois de février, les policiers ont été intrigués par une recrudescence spectaculaire de petites annonces de prostituées sur un site Internet spécialisé, avec un point commun : elles utilisaient un hôtel situé à Olivet. Le propriétaire de cet hôtel avait en fait mis en place un double système occulte de comptabilité et de location, qui permettait de réserver certaines chambres à la prostitution, avec un règlement en espèces.

Des prostituées moldaves et roumaines

Le même système a été retrouvé dans les autres hôtels que cet homme possède avec un associé, une dizaine d'établissements à Orléans, mais aussi à Rennes, Rouen, Dieppe et Mâcon. Les deux jeunes propriétaires récupéraient chaque mois l'argent en liquide placé dans un coffre-fort par les réceptionnistes, tous en situation irrégulière - de même que les femmes de ménage qui étaient employées dans les hôtels. Les prostituées elles-mêmes étaient le plus souvent de nationalité moldave ou roumaine.

L'opération de police a été menée le 28 juin dernier. Une centaine de policiers ont été mobilisés, de la PJ d'Orléans et de Dijon, des Groupes d'intervention régional d'Orléans et Rouen, et de la direction centrale de la police aux frontières. Sept hôtels au total ont été perquisitionnés. Au total, 2,8 millions d'euros ont été saisis, 2,419 millions d'euros découverts sur différents comptes en banque, et 373.692 euros en liquide.

Outre les cinq personnes placées en détention provisoire, huit ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire précise conjointement le procureur de la République d'Orléans Emmanuel Bochenek-Puren et le directeur territorial de la police judiciaire d'Orléans dans un communiqué.