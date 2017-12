Trois hommes et une femme ont été interpellés en début de semaine, soupçonnés d'avoir organisé un réseau de prostitution entre le Calvados et la Manche. Ils ont été placés en détention en attendant leur procès à Caen le 25 janvier prochain.

Caen, France

L'enquête a duré plusieurs mois, menée conjointement par la police judiciaire de Caen et le groupe d'intervention régional de la gendarmerie. Elle a abouti le 11 décembre 2017 à 4 interpellations. Une femme brésilienne de 37 ans, originaire de région parisienne. Et trois Portugais, un père de 65 ans et son fils de 41 ans, et un autre homme âgé de 37 ans.

La femme recrutait, les hommes assuraient la logistique et la surveillance

L'enquête a permis de définir les rôles des uns et des autres. La femme se serait chargée de recruter les prostituées, sept jeunes femmes et un jeune homme, de nationalités brésilienne, portugaise et roumaine. Elle aurait également loué des appartements à Lisieux, Caen, Cherbourg et Saint-Lô. Elle aurait enfin passé des annonces sur des sites spécialisés. Le père et son fils, originaires de Saint-Lô et Cherbourg, se seraient occupés de la logistique, transportant les prostituées d'un appartement à l'autre, et assurant l'intendance. Quant au quatrième prévenu, il était lui, selon l'enquête, chargé de la surveillance des prostitués.

Présentés selon la procédure rapide de la comparution immédiate au tribunal correctionnel de Caen ce jeudi, deux d'entre eux ont demandé un délai pour préparer leur défense. L'affaire sera donc jugée le 25 janvier prochain. Entre-temps, ils ont tous été placés en détention provisoire dans des maisons d'arrêts différentes.