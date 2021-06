Un réseau de prostitution implanté en partie à Boulogne-sur-Mer démantelé

Un réseau de prostitution, implanté entre le Pas-de-Calais et le Vaucluse, a été démantelé la semaine dernière. Une vingtaine de femmes au moins ont été exploitées. Sept personnes ont été interpellées, dont trois à Boulogne-sur-Mer, après deux ans d'une enquête démarrée dans la région.

C'est un réseau qui tissait sa toile entre le Pas-de-Calais et le Vaucluse. Sept personnes, soupçonnées d'avoir exploité des femmes de nationalité roumaine et brésilienne dans des appartements du Nord, du Pas-de-Calais et du Vaucluse, ont été interpellées la semaine dernière selon une information de l'AFP. Ce réseau était notamment implanté à Boulogne-sur-Mer.

C'est d'ailleurs sur la Côte d'Opale que l'enquête a commencé à l'automne 2019. "Les policiers ont commencé à travailler sur la base de renseignements qui faisaient état d'aller et venue dans un appartement", explique le procureur de la République de Boulogne Pascal Marconville. Ces allées et venues concernent des voitures immatriculées en Roumanie et en Espagne. Commence alors une surveillance resserrée des différentes personnes qui se rendent dans cet appartement.

Le couple de rabatteurs et le propriétaire

Les policiers comprennent alors que le propriétaire de l'appartement est en lien avec un couple de Roumains qui exploitaient des prostituées dans ce logement, mais aussi dans d'autres villes du Nord. Le couple rabattait donc les jeunes filles et ramenait les clients dans cet appartement, et versait ensuite un loyer au propriétaire. Ces trois personnes se partageaient les bénéfices. Ils ont tous les trois été interpellés à Boulogne la semaine dernière.

L'enquête met aussi en évidence que ce couple de Roumains était lui-même en lien avec deux femmes, l'une de nationalité brésilienne et l'autre algérienne. Basées dans le sud de la France, elles prostituaient d'autres femmes dans des appartements à Orange et aux alentours.

La tête de réseau bientôt remise à Boulogne

Au total, sept personnes ont été interpellées, quatre sont en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire. La tête du réseau, elle, a été arrêtée en Espagne suite à un mandat d'arrêt européen émis par le parquet de Boulogne-sur-Mer. L'homme doit être présenté au juge qui a piloté l'enquête dans les jours qui viennent à Boulogne, en vue de sa mise en examen.

Les investigations vont se poursuivre pour déterminer le fonctionnement exact de ce réseau. Selon les éléments déjà récoltés, le réseau est soupçonné d'avoir exploité une vingtaine de femmes. Environ 30 000 euros en espèces ont été saisis au cours des perquisitions.