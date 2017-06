Un réseau de prostitution sud-américain démantelé à Limoges et Aixe-sur-Vienne

Après plusieurs mois d'enquête, la police de Limoges et la gendarmerie de la Haute-Vienne ont procédé ensemble au démantèlement d'un vaste réseau de prostitution. Huit ressortissants sud-américains qui sévissaient à Limoges et Aixe-sur-Vienne ont été interpellés ce mardi et placés en garde à vue.

L' enquête remonte à juillet 2016, suite au témoignage du voisinage d'un immeuble du secteur Aristide Briand à Limoges. Un voisinage qui fait état de nombreuses allées et venues et lors de ses investigations la police constate l'existence de ce qu'elle assimile à une véritable maison de passe".

Trois mois plus tard c'est le propriétaire d'un appartement d'Aixe-sur-Vienne près de Limoges, qui alerte la gendarmerie après avoir découvert que ses locataires organisaient de la prostitution dans son logement. La police a alors trés vite établi un lien entre les deux enquêtes. S'en suivent plusieurs mois d'enquête et de surveillance de la police et de la gendarmerie qui vont collaborer pour remonter la filière.

A la tête du réseau de prostitution, un équatorien de 48 ans

Au terme de leurs investigations, les enquêteurs découvrent un réseau sud-américain très organisé de huit prostituées et huit proxénètes, et à leur tête un équatorien de 48 ans. C'est lui qui a mis en place ce système très organisé " les autres suspects étaient notamment chargés de mettre en ligne des annonces sur internet. Les huit suspects ont été placés en garde à vue ce mardi pour "proxénétisme aggravé en bande organisée". Une garde à vue qui pourrait durer jusqu'à 96 heures. Huit prostituées, également d'origine sud-américaine, ont été entendues.

Le proxénétisme aggravé est puni d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle.