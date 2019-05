Un réseau de proxénétisme démantelé après des interpellations près de Poitiers

Quatre proxénètes, soupçonnés d'être à la tête d'un vaste réseau de prostitution opérant dans toute la France, mis en examen et placé en détention provisoire, après leur interpellation près de Poitiers et d'Auxerre. Ces quatre ressortissants roumains auraient exploité plus d'une vingtaine de femmes.