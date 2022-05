Un réseau de proxénétisme démantelé dans les forêts autour de Vierzon

Quatre hommes et une femme ont été mis en examen ce jeudi 19 mai par le parquet du Bourges, soupçonnés de proxénétisme aggravé. Ils avaient été interpellés trois jours plus tôt à Vierzon. Les suspects ont été placé en détention provisoire. Ils sont de nationalité bulgare et arménienne, et âgés de 27 à 59 ans.

Un réseau dans les forêts autour de Vierzon

Ce sont des informations récoltées par l'Office National des Forêts et les gendarmes du Cher qui ont permis l'avancée de l'enquête. Les forces de l'ordre ont mis au jour un réseau de proxénétisme d'une dizaine de jeunes filles d'origine bulgares qui opérait dans les forêts de la région de Vierzon.

Les interpellations, qui ont permis le démantèlement de ce réseau, ont été effectuées en mobilisant un grand nombre de gendarmes. Les perquisitions ont permis également de saisir plusieurs véhicules et 30.000€ en liquide.

Le proxénétisme aggravé a été retenu car il est soupçonné d'être effectué "en réunion, et à l'égard de plusieurs victimes amenées sur le territoire national en vue de les prostituer" d'après un communiqué du parquet de Bourges. Les suspects encourent une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et 150.000€ d'amende.

Les enquêteurs indiquent que "les investigations se poursuivront sur commission rogatoire dans les semaines et les mois à venir".