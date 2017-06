Un réseau de proxénétisme roumain démantelé à Nice

Après sept mois d'enquête, la brigade de répression du proxénétisme de la police judiciaire de Nice vient de porter un coup d'arrêt à un réseau de prostitution roumain. Il avait notamment investi les trottoirs de la promenade des Anglais et du Boulevard du Mercantour à Nice.

La brigade de répression du proxénétisme de la police judiciaire de Nice a arrêté quatre proxénètes roumains et une prostituée roumaine cette semaine. Ils ont été déferrés ce jeudi devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen pour proxénétisme aggravé.

18 ans à peine pour la plus jeune prostituée

L'enquête démarre en novembre 2016. Depuis quelques mois, des prostituées roumaines font commerce de leur charme le long de la promenade des Anglais, au niveau de l'aéroport, et à l'angle du Boulevard du Mercantour, devant le Marché d'Intérêt National à Nice. La plus jeune prostituée est âgée d'à peine 18 ans, elle débute juste, les autres ont une vingtaine d'années. Ceux qui tirent profit de ce commerce sont basés en Roumanie, des proxénètes qui viennent sur la Côte d'Azur deux à trois fois par an pour régler d'éventuels problèmes, récupérer de l'argent. En leur absence, c'est l'une des prostituées interpellée qui joue la mère maquerelle.

Viols et violences des donneurs d'ordre présumés

Les prostituées se plaignent d'avoir été victimes de violences physiques et verbales. Quand les proxénètes sont là, ils les obligent à des relations sexuelles non tarifés avec eux. Ces jeunes femmes n'opèrent pas seulement à Nice, elles sont parfois envoyées en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. Le réseau animé par ces roumains est européen. La PJ de Nice a travaillé en coopération avec un officier de liaison en Roumaine pour le démanteler, mais aussi avec le centre de coopération policière et douanière de Vintimille en Italie.

L'activité rapportait gros. Dans un appartement loué par les proxénètes, dans le quartier des Musiciens à Nice, 10 000 euros en liquide ont été saisis, dissimulés derrière une cloison. Des mandats Western Union étaient également expédiés en Roumanie. Cinq jeune femmes considérées comme victimes, dont la plus jeune, ont été orientées vers l'association ALC qui aide les prostituées à Nice.