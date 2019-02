Un réseau de revente de drogue démantelé sur les bords du lac d’Annecy

Les gendarmes du "Pool Stups" d’Annecy ont interpellé quatre trafiquants de drogue. Ils avaient installé leurs points de vente d’héroïne et de cocaïne sur Saint-Jorioz et Sevrier. Jeudi, ils ont été condamnés à des peines de prison ferme.

Haute-Savoie, France

Le 4 février dernier, les gendarmes du "Pool Stups" d’Annecy ont interpellé sur Cluses et Annecy sept personnes d’origine albanaise soupçonnées d’être à la tête d’un réseau de revente de cocaïne et de d’héroïne. Présentées en comparution immédiate le 7 février, quatre d’entre elles ont été condamnées à des peines allant de 12 à 43 mois d’emprisonnement et interdiction définitive du territoire français. Les trois autres ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

L’enquête avait débuté en novembre 2018. Alertés sur l’existence de points de vente d’héroïne et de cocaïne sur les communes de Saint-Jorioz et de Sevrier, les gendarmes avaient rapidement identifié le revendeur albanais en charge de ce trafic. Âgé d'une trentaine d'années, il gérait par téléphone les "commandes" de ses "clients" et il les faisait livrer par l'intermédiaire d'autres revendeurs. Selon les enquêteurs, ce réseau approvisionnait une centaine de toxicomanes.

3000 euros par jour

"Ce "commerce" pouvait générer un chiffre d'"affaire" proche des 3000 euros par jour", ont indiqué dans un communiqué les gendarmes. Une centaine de grammes d'héroïne et de cocaïne, 3000 euros en numéraire, des téléphones, des bijoux et des montres de luxe ainsi que trois véhicules (des grosses cylindrées) ont été saisis par les enquêteurs.