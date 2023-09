Un réseau de revente de stupéfiants démantelé à la Barbière et aux Broquetons à Avignon

Un trafic de cannabis et cocaïne a été démantelé dans les quartiers de la Barbière sur la Rocade et des Broquetons à Montfavet. La tête de réseau et la gérante du point de deal ont été interpellés. Les policiers ont aussi saisi huit kilos et demi de cannabis et 22.000 euros.

Tête de réseau, gérante et emballeurs des stupéfiants interpellés

Un Avignonnais de 24 ans dirigeait ce réseau. Il a été interpellé dans le quartier de la Barbière au moment où il sortait de l'appartement qui lui sert de réserve. Il avait dans sa voiture 3 kilos de résine de cannabis. Dans l'appartement les policiers ont trouvé 5 kilos et demi de cannabis, 350 grammes de cocaïne mais aussi deux hommes de 22 et 24 ans chargés d'emballer les stupéfiants pour de la revente au détail à Montfavet dans le quartier des Broquetons. La gérante du trafic a aussi été interpellée. À 29 ans, elle résidait entre Avignon et Béziers. Quelque 22.000 euros ont également été saisi.

L'enquête aussi permis d'élucider une autre enquête, celle de l'incendie d'une voiture de police le 15 août dans le quartier des Broquetons. Un ancien revendeur de ce réseau avait allumé le feu qui s'était propagé à trois voitures.