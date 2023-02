Un réseau de revente de vélos volés démantelé à Avignon

C'est une belle affaire que la police vauclusienne est parvenue à élucider. Depuis septembre 2022, des vélos et des trottinettes disparaissent en centre-ville d'Avignon. Le 20 janvier, un propriétaire active la balise de géolocalisation de son vélo électrique. Avec des agents de police, il se rend à l'adresse indiquée. La surprise est immense lorsqu'ils découvrent deux individus en train de fermer un container. A l'intérieur c'est la caverne d'Ali Baba du deux-roues : 37 vélos électriques ou non, 11 trottinettes électriques ou non et des outils de travaux publics sont retrouvés.

Trois voleurs présumés

Le propriétaire récupère son bien tandis que les deux voleurs présumés sont placés en garde à vue. Quelques jours plus tard, le 25 janvier dernier, un autre propriétaire spolié s'aperçoit que sa trottinette électrique est en vente sur un site internet. Il se rend à la police. Des agents se font alors passer pour des acheteurs et interpellent le revendeur au moment du rendez-vous. Dans le téléphone de ce dernier, les policiers retrouvent les coordonnées des deux voleurs précédemment identifiés.

Les trois individus de 27, 35 et 44 ans sont libres mais placés sous contrôle judiciaire et une information pour vol en bande organisée est ouverte.

Retrouver les propriétaires

La police souhaite aujourd'hui restituer les vélos et autres trottinettes à leurs propriétaires. Il faut pouvoir prouver que le deux-roues vous appartient en fournissant des factures, des photos ou tout autre élément précis susceptible de permettre une identification. C'est l'unité d'atteinte aux biens de la sûreté départementale qui s'occupe du dossier. Ils sont joignables au 04 32 40 57 13 ou au 04 32 40 57 14.