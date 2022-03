Un réseau de trafic de cannabis démantelé à Villeneuve-d'Ascq

C'était une petite entreprise bien organisée.... Un trafic de stupéfiants a été démantelé à Villeneuve-d'Ascq, dans le quartier Pont-de-Bois. Dix-sept personnes ont été interpellées lundi 21 mars lors d'une importante opération de police. 65.000 euros ont été saisis, également deux armes de poing et près de 7 kilos de cannabis. "Une organisation structurée" à Pont-de-Bois et dans le secteur Offenbach Rameaux et un "trafic d'ampleur", selon le Parquet de Lille, avec des déplacements en Espagne et aux Pays-Bas et des ventes en gros organisées dans plusieurs villes de la métropole lilloise.

Des tags pour indiquer les points de vente et les tarifs pratiqués

Depuis plusieurs mois, ce trafic s'intensifiait aux abords de la station de métro Pont-de-Bois et de l'université de Lille 3. Des tags permettaient même de localiser les points de vente et indiquaient les tarifs pratiqués.

En parallèle, les tensions étaient de plus en plus marquées avec de nombreuses violences à l'encontre des forces de l'ordre, notamment des tirs des mortiers et des dégradations visant le poste de police en novembre 2021.

A l'issue de ces gardes à vue, 12 suspects dont 6 mineurs ont été déférés. Les majeurs doivent être jugés ce vendredi en comparution immédiate.