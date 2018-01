De la drogue, des armes et plus de 13 000 euros d'argent liquide ont été saisis lors de l'arrestation de trois hommes, vendredi 19 janvier. Ils géraient un trafic très actif à la Riche, près de Tours, depuis plusieurs mois.

Indre-et-Loire

La police a démantelé un réseau de trafic de drogue qui aurait écoulé plusieurs dizaines de kilos de résine et d'herbe de cannabis, des derniers mois, à La Riche.

Vendredi dernier, deux hommes de 30 ans et un garçon de 18 ans ont été interpellés à La Riche et Bertenay, après 5 mois d'enquête.

Les policiers ont saisi plus d'un kilo de résine et d'herbe de cannabis, ainsi que 30 grammes de cocaïne. Près de 13 500 euros en liquide ont été découverts, ainsi que deux armes de poing, et plusieurs fusils de chasse.

Près de 13 500 euros en liquide ont été découverts lors des perquisitions - ©Police de Tours

Les 3 hommes sont bien connus des services de police. Ils devaient passer en comparution immédiate lundi soir. D'autres personnes mêlées au trafic ont également été entendues par les enquêteurs.