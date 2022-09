Un gros trafic de drogue démantelé dans l'Aude, il alimentait les cités toulousaines

Un gros réseau de trafic de drogue qui arrosait les cités toulousaines a été démantelé dans l'Aude dans la nuit de samedi à dimanche. Les interpellations ont été menées aux domiciles des suspects. 146 kilos de cannabis et un kilo de cocaïne ont été saisis. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur 20.000 euros en liquide, une arme semi-automatique, un scooter Yamaha type TMax, quatre montres de luxe ainsi que de la maroquinerie et des vêtements de marque pour un montant estimé à plus de 20.000 euros.

Une enquête de plus de deux ans

Cinq suspects ont été placés en garde à vue. Quatre d'entre eux sont en détention provisoire. Les suspects sont âgés de 35 à 51 ans. La drogue était importée d'Espagne. Les enquêteurs étaient sur le coup depuis près de deux ans.