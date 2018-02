10 personnes ont été mises en examen cette semaine à Brive-la-Gaillarde, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic de cannabis. En deux ans, ces hommes sont soupçonnés d'avoir écoulé une vingtaine de kilos de drogue dans le quartier sensible des Chapélies.

Brive-la-Gaillarde, France

10 personnes ont été interpellées lundi dernier, essentiellement à Brive, puis mises en examen dans le cadre d'une enquête menée conjointement par le groupe stupéfiants du commissariat de Brive et le SRPJ de Limoges. Ces hommes sont soupçonnés d'avoir organisé et alimenté un trafic de cannabis durant deux ans, dans le quartier sensible des Chapélies. Sur cette période, ils auraient écoulé au moins une vingtaine de kilos de drogue, pour un bénéfice estimé à 150.000 euros.

Un réseau "très bien organisé et sectorisé" selon les enquêteurs

Parmi les 10 interpellés chacun avait un rôle très précis : d'abord ceux qu'on appelle les charbonneurs, autrement dit des petites mains qui vont au charbon, mais aussi les livreurs, les logisticiens chargés d'organiser l'approvisionnement, ou encore les nourrices, pour le stockage de la drogue. Sans oublier bien sûr le chef de réseau. L'un des suspects est proche de la cinquantaine, tous les autres ont entre 20 et 25 ans. La plupart sont déjà connus pour des affaires de stupéfiants ou d'autres délits. Ils sont tombés dans la foulée des actions déjà menées l'an dernier, avec notamment un autre réseau démantelé au printemps à Brive.

La petite bande était sous étroite surveillance depuis plusieurs mois. Elle travaillait visiblement à flux tendu, ce qui explique les quantités modestes saisies lors des interpellations : 1,7 kilos de résine de cannabis et 300 grammes d'herbe.