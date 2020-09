Un réseau de trafic de drogues démantelé à Pontarlier dans le Doubs

Les policiers de Pontarlier ont démantelé un trafic de drogue, après trois jours d'enquête. Jeudi, plusieurs grammes de cocaïne, de cannabis et de l'argent en liquide ont été saisis. Six personnes ont été interpellées : des acheteurs, des vendeurs et le chef de l'organisation du trafic de drogue.