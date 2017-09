Un réseau de traficants de drogue démantelé entre Corrèze et Haute-Vienne

Un trafic de drogue a été démantelé en Corrèze et Haute-Vienne. Les gendarmes ont réalisé un coup de filet lors d'une vaste opération lundi dernier sur les deux départements. 170 000 euros de drogues auraient été écoulées en 8 mois.

11 personnes ont été interpellées lors de cette opération dirigée par la Compagnie de Gendarmerie de Brive qui a mobilisé près de 80 militaires dont ceux du GIGN de Toulouse et deux équipes cynophiles. Sur les 11 personnes qui ont été interpellées, 7 ont été incarcérées ce vendredi précise la gendarmerie. Du cannabis et des amphétamines ont été saisis lors des perquisitions, ainsi que de l'héroïne et 12 000 euros. Les gendarmes ont également trouvé des armes.

170 000 euros de diverses drogues auraient été écoulées ces 8 derniers mois. La bande approvisionnait particulièrement le bassin de Brive. L'opération est le résultat d'une enquête de 8 mois qui avait mis en évidence l'existence d'un réseau très structuré.