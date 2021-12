Un réseau de trafiquants de cannabis démantelé à Toulouse

Un go-fast entre Toulouse et l'Espagne a été intercepté la semaine dernière, une trentaine de kilos de résine de cannabis destinés à alimenter le marché toulousain depuis le quartier Bellefontaine. Les enquêteurs ont arrêté trois personnes, saisi six véhicules et plus de 15.000 euros en liquide.

Le nouveau procureur de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon est un ancien de l'office de lutte contre les stupéfiants (OFAST). Alors quand l'OFAST, en collaboration avec les forces de l'ordre toulousaines, mettent à jour un trafic à Toulouse, l'information ne manque pas d'être diffusée par le parquet.

Caches aménagées dans les voitures

Ainsi, à la suite d'une enquête de deux mois des services parisiens sur une équipe de trafiquants du quartier Bellefontaine à Toulouse, la police intercepte le lundi 10 décembre deux véhicules en provenance d'Espagne, et arrêtent les deux conducteurs, deux hommes de 34 et 27 ans. Dans ces voitures, sous les tableaux de bord, un total de 32 kilos de résine de cannabis. Deux jours plus tard, un troisième homme, âgé de 29 ans, est interpellé chez lui. Ces trois individus ont été observés depuis le mois d'octobre en train d'effectuer des aller-retours vers l'Espagne.

Aux domiciles des mis en cause, la police trouve quelques kilos de cannabis supplémentaires et la somme de plus de 15.000 euros en liquide. Deux autres voitures sont saisies, dont une elle aussi aménagée pour cacher des paquets.

Les trois trafiquants présumés ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placés en détention provisoire. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres possibles complices