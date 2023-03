Un réseau de trafiquants de cigarettes démantelé en Centre-Val de Loire

C'est une enquête qui a démarré fin 2021 sur un renseignement anonyme et qui vient donc de se conclure la semaine dernière. 12 trafiquants, originaires d'Arménie, ont été interpellés. Ils étaient surveillés depuis plusieurs mois par la BRI, la brigade de recherche et d'intervention d'Orléans. C'est ce qui a permis de constater "des livraisons sous le manteau" avec des cigarettes en provenance de Pologne.

Des cigarettes vendues "sous le manteau" 2 à 3 fois moins chères

Sur 2 ans, la justice estime qu'ils ont écoulé près de 2 tonnes de cigarettes de contrebande et au moins 500 cartouches de 50 cigarettes contrefaites. Pour comparaison, la cartouche de cigarettes est vendue entre 110 et 120 euros dans le commerce. Les trafiquants eux cassaient les prix avec des cartouches de contrebande vendues entre 50 et 55 euros et 35 à 40 euros pour les cigarettes contrefaites. Ce qui laisse quand même imaginer l'ampleur des gains !

Au final, 6 personnes mises en examen

Les protagonistes de cette affaire ont finalement été interpellés la semaine dernière. Les PJ de Tours et de Dreux avaient été mobilisées. Lors des arrestations, la police a saisi 40.000 euros en espèces, 200 cartouches de cigarettes contrefaites, 10 cartouches de contrebande ainsi que des véhicules et des armes. Présentés devant un juge d'instruction, 6 des 12 interpellés ont été mis en examen à l'issue de leur garde à vue. 3 ont été placés en détention provisoire et les 3 autres sous contrôle judiciaire.