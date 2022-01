Un réseau familial de trafiquants de drogue démantelé à Alès

Après plus d'un an d'enquête, les policiers alésiens ont mis fin à un réseau de trafiquants de drogue qui opéraient dans le quartier de Rochebelle. Sept personnes interpellées. Les trafiquants opéraient en famille.

"C'est un vrai succès" se réjouit le procureur de la république d'Alès, François Schneider qui souligne le travail remarquable mené par les policiers. Après plus d'un an d'enquête, sept personnes, 3 hommes âgés de 30 à 50 ans et leurs compagnes ont été interpellées ce lundi dans le quartier de Rochebelle au cours d'une vaste opération qui a mobilisé 80 personnes dont des hommes du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Des trafiquants qui opéraient en famille et la complicité d'amis. Le trafic était organisé à partir d'un débit de boisson du quartier, un "drive" où les consommateurs venaient chercher leur marchandise. "C'est autour d'un père et de son fils que s'est bâti ce trafic de stupéfiants explique Cyrille Abbé, le substitut du procureur d'Alès. C'étaient des gens qui se connaissaient et qui travaillaient ensemble. Il faut couper avec l'image d'Epinal qu'on peut avoir d'un Pablo Escobar dans une grande maison avec des voitures de luxe. Avec l'argent, ils se faisaient surtout livrer des repas de restaurant tous les jours, avaient recours à des services de vidéo à la demande, jouaient à la Play Station. On n'a pas trouvé de propriétés terriennes. On a saisi une Porsche Cayenne et une Alfa Roméo mais elles n'étaient pas neuves."

Cyrille Abbé, substitut du procureur d'Alès Copier

Près de 6 kilos d'héroïne saisis

Au domicile des trafiquants, les policiers ont saisi de la cocaïne, de la résine de cannabis, de l'herbe mais surtout près de quatre kilos d'héroïne et près de 2 kilos de produits de coupure. Une première à Alès confirme le commissaire Florent Ravel. De nombreuses armes ont également été saisies et 16.000 euros en liquide. Plusieurs trafiquants avaient déjà des casiers judiciaires. "Le 19 mai dernier poursuit le commissaire Ravel, un des principaux lieutenants de ce trafic avait délibérément foncé avec son véhicule sur un de nos fonctionnaires, le blessant grièvement et nous avait obligé à répliquer avec nos armes de service à près de cinq reprises. Il est aujourd'hui en détention mais il sera également entendu dans le cadre de cette affaire."

Commissaire Florent Ravel Copier

Frapper vite et fort

Pour le procureur d'Alès, François Schneider, il fallait frapper vite et fort. "Notre idée, c'est de faire des enquêtes qui soient approfondies mais sur des délais brefs, quelques mois maximum parce que les effectifs du commissariat ne pourraient pas les assumer, ensuite _taper, saisir et passer en jugement dans la foulée_. C'est la stratégie que j'ai toujours eu depuis le début et qui est très adaptée à la taille de la juridiction. Le message qu'on leur envoie, c'est qu'ils ne sont pas dans l'impunité. C'est aussi un message aux habitants de ces quartiers en leur disant qu'on est là." Trois des trafiquants interpellés devaient être jugés en comparution immédiate ce jeudi notamment pour trafic de stupéfiants et détention d'armes. Leurs compagnes le seront plus tard pour non justification de ressources. Cinq enfants, dont quatre d'une même famille ont été placés. Ils étaient complètement délaissés par leurs parents.

François Schneider, procureur de la République d'Alès Copier