Un réseau de trafiquants de drogue démantelé à Avignon

Vaucluse, France

L'enquête a débuté il y a 18 mois après une série de règlements de compte sans précédent à Avignon. Elle amène cette semaine à l'interpellation de 23 personnes dans le quartier Monclar. Sur les 23 suspects placés en garde à vue depuis lundi, 15 seront présentés à la justice d'ici ce vendredi midi pour une éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs, trafic de drogue et non justification de ressources. Parmi ces 15 personnes ne figure qu'une seule femme. Ces trafiquants présumés sont âgés de 20 à 42 ans, ils ont tous été arrêtés dans le quartier, certains appartiennent à la même famille , les autres sont des copains d"écoles, des voisins mais la plupart connue des services de police.

Ils appartiendraient à un réseau extrêmement bien structuré avec des relations hiérarchiques et une activité qui dépasserait les frontières de la cité Monclar. La police a saisi plusieurs types de produits stupéfiants : de la résine de cannabis, de l'herbe et de la cocaïne, ainsi que des armes et de l'argent liquide. Les membres de ce réseau sont également suspectés d'être en lien avec les cinq règlements de compte commis en l'espace de deux ans à Avignon et qui ont fait six victimes. Ces règlements de compte sont d'ailleurs le point de départ de cette vaste enquête.

Les interpellations en début de semaine ont mobilisé une centaine de policiers avignonnais et de Montpellier, ainsi que des unités du RAID de Nice, Marseille, Montpellier et Toulouse.