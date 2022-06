Un réseau de trafiquants de drogue démantelé à Valence, 8 personnes arrêtées

Huit personnes ont été arrêtées lundi 30 mai dans les quartiers de la Chamberlière et de Valensolles à Valence, après une enquête de huit mois. Les trafiquants organisaient la vente de cocaïne et d'héroïne dans le bassin valentinois.

La direction départementale de la sécurité publique communique ce vendredi sur un vrai "coup de filet" réalisé à Valence, après une enquête commencée en septembre dernier. Lundi 30 mai, un effectif de 110 policiers renforcé par le RAID et des équipes cynophiles a procédé à l'interpellation de huit personnes dans les quartiers de la Chamberlière et de Valensolles.

Les huit interpellés sont impliqués dans une organisation procédant à la revente de cocaïne et d'héroïne sur le bassin valentinois. Parmi eux : des donneurs d'ordre, certains en charge du conditionnement des stupéfiants et des revendeurs. Tout passait par une centrale d'appel : elle réceptionnait les commandes des clients et distribuait la drogue aux revendeurs. Le chiffre d'affaire du trafic avoisinait minimum 85 000 euros par mois.

Les huit suspects ont été présentés ce jeudi devant le juge d'instruction et mis en examen pour trafic de stupéfiants. Six sont placés en détention provisoire, deux sous contrôle judiciaire.

Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de découvrir plus de 15 000 euros, plusieurs centaines de grammes de cocaïne et plus d'un kilo et demi d'héroïne. Trois armes de poing et deux fusils ont aussi été trouvés.