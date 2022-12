Un réseau de trafiquants de drogue démantelé dans le Cotentin

Un beau coup de filet des gendarmes de Coutances. Au terme de six mois d'enquête, ils ont interpellé trois hommes, soupçonnés d'être des fournisseurs ou revendeurs de drogue. Deux d'entre eux ont été condamnés, le troisième a été incarcéré et sera convoqué devant le tribunal dans les prochaines semaines.

De l'héroïne et du cannabis saisis

Cela met fin à six mois d'investigations. En mai 2022, les gendarmes de la communauté de brigades de Lessay découvrent par hasard des substances stupéfiantes, alors qu'ils enquêtent sur une affaire de violences aggravées. La brigade de recherches de Coutances met alors au jour tout un trafic de drogues dans le Cotentin.

Ce mardi 22 novembre, la cinquantaine de gendarmes mobilisés saisissent près de 500 grammes d'héroïne, 300 grammes de cannabis et de l'argent liquide. Trois hommes originaires de Tourlaville, Montsenelle et La Haye sont donc interpellés et placés en garde à vue, et dix consommateurs sont également entendus.

Deux des suspects ont été condamnés, l'un à 20 mois de prison dont 10 mois ferme, l'autre à 12 mois dont 4 mois ferme. Le troisième a été incarcéré en exécution d'une peine antérieure et sera convoqué dans les prochaines semaines au tribunal correctionnel de Coutances.