Un réseau de trafiquants de drogues démantelé à Strasbourg

La Juridiction inter-régionale spécialisée de Nancy a placé ce vendredi 27 novembre deux personnes sous contrôle judiciaire et deux autres en détention provisoire. Des condamnations qui conclues le démantèlement d'un vaste réseau de drogues à Strasbourg, entamé en juin dernier.

C'est une grande opération de lutte contre le trafic de drogues qui s'achève ce vendredi 27 novembre. La Juridiction inter-régionale spécialisée de Nancy (JIRS) vient de placer deux personnes sous contrôle judiciaire et deux autres en détention provision. Quatre individus jugés pour "importations de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, blanchiment de revenus de trafic de stupéfiants et importation de produits stupéfiants", précise la JIRS de Nancy dans un communiqué.

Strasbourg en plaque tournante d'un trafic de drogues

Ces condamnations font suite à l'interpellation de cinq personnes mardi 24 novembre dernier, dans le Bas-Rhin. L'opération avait alors mobilisé 35 militaires et policiers. Les individus interpellés étaient soupçonnés d'avoir participé à un trafic international de drogues entre juillet 2019 et août 2020, notamment de l’héroïne et de la cocaïne.

En juin dernier déjà, une vague d'interpellations de la Section de recherche de Strasbourg avaient permis de saisir des armes de poing et de l'héroïne. Le réseau de drogues alimentait l'agglomération strasbourgeoise, en particulier les quartiers de la Meinau, du Neuhof et de Hautepierre.

L'enquête a pu déterminer que les quatre malfaiteurs bénéficiaient de contacts sur place. Des intermédiaires qui leur assuraient la logistique et l'aide financière nécessaire pour acheminer les drogues en quantité importante. Des téléphones cryptés permettaient également de coordonnées leurs différentes activités rapporte la JIRS.