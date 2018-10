Nancy, France

L'enquête a démarré en novembre 2017, lorsque des policiers italiens interceptent une conversation entre deux suspects qu'ils surveillaient pour un trafic de drogue mais l'échange porte sur l'écoulement de faux billets. Une cellule d'investigation franco-italienne est aussitôt mise en place, la surveillance policière met au grand jour un véritable réseau de trafiquants de faux billets depuis leur fabrication dans un atelier clandestin à Naples jusqu'à leur écoulement dans toute l'Europe et notamment en France.

Parmi eux, Jean M., un Lorrain originaire de Moselle comme l'explique François Pérain, le procureur de la République de Nancy. "Cet homme habite Vitry-sur-Orne en Moselle et il est considéré comme le maillon entre la filière française et la filière italienne de ce trafic de faux billets. A lui seul il aurait en effet écoulé en France et notamment en Lorraine près de 200.000 euros en faux billets de 100 euros et cela, en à peine 10 mois. Jean M. avait un lien de parenté avec les faussaires, Marco et Raphaël, dont les ateliers étaient implantés dans la banlieue de Naples."

Des intermédiaires en Lorraine

Ce Mosellan qui dort aujourd’hui en prison, faisait appel à d’autres intermédiaires pour écouler les fausses coupures. Rabah K. résidant à Nancy, il avait loué un box à Rombas en Moselle dans lequel ont été trouvés plusieurs faux billets ou encore Elhoussain M. Lui aussi habite la Moselle et dans le Puy-de-Dôme; il avait accepté d'écouler plusieurs fausses coupures notamment par l'intermédiaire d'une entreprise de fibre optique dont il était le gérant.

Au total en France, quatre personnes ont été mises en examen dont trois sont aujourd’hui placées en détention provisoire et une placée sous contrôle judiciaire.

En Italie, huit personnes ont été interpellées, quatre sont aujourd’hui en détention, les quatre autres sont assignées à résidence. 150.000 euros en fausses coupures ont été saisies dans les ateliers de fabrication à Naples.

La JIRS de NANCY a émis cinq mandats d’arrêts à l'encontre de la tête de réseau interpellé en Italie et de quatre autres ressortissants italiens considérés comme des intermédiaires.

Ce réseau est à l'origine de 20% des faux billets qui circulent en Europe selon Europole

"C'est l'un des plus importants réseaux démantelés ces dernières années en Europe" explique Pedro Philippe Seixas Felicio d'Europole "c’est l’une des meilleures opérations que nous avons mené ces derniers temps pour lutter contre les faux billets. Nous estimons que ce réseau est à l’origine de 20% des contrefaçons de billets écoulées aujourd’hui dans toute l’Europe."

Le préjudice global est estimé à plus de quatre millions d'euros.

L'enquête n'est pas encore terminée, les policiers s'intéressent désormais au patrimoine des suspects. L'un d'eux possédait une Ferrari (Testa Rossa dont la valeur est estimée à 160.000 euros). On ne se refuse rien.