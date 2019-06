Un réseau de trafiquants de voitures volées démantelé dans le nord de la France

22 personnes ont été interpellées cette semaine pour des vols de voitures, dans le Nord et le Pas-de-Calais selon Franceinfo. Les voitures étaient piratées, avant d'être maquillées et revendues dans d'autres régions de France.

22 personnes ont été interpellées dans le Nord et le Pas-de-Calais lors du démantèlement d'un réseau de trafiquants de voitures volées. (illustration)

Lille, France

C'est un coup de filet des gendarmes de Lille et des policiers de Direction départementale de la sécurité publique qui a mis fin au réseau. 22 personnes ont été interpellées ce lundi dans une affaire de vols de voitures, principalement dans la métropole Lilloise. Le réseau de trafiquants ciblait particulièrement les voitures Peugeot et Renault.

Pour ouvrir les véhicules, les voleurs n'avaient pas besoin de la clef, ou d'entrer par effraction. Selon le communiqué de la section de recherche de la gendarmerie de Lille, que Franceinfo a pu consulté, ils pirataient les dispositifs de verrouillage et d'anti-démarrage. Une fois ouvertes, les voitures étaient emmenées dans des hangars, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Elles y étaient maquillées, pour ne pas être repérées. Les malfaiteurs modifiaient aussi les numéros de série.

Des espèces et des véhicules découverts lors des perquisitions

Les véhicules étaient ensuite revendus, grâce à des formulaires de carte de grise volés. Ils étaient notamment acheminés dans le sud de la France et près de la frontière suisse, de nuit, en convoi. Pour le moment, le réseau est suspecté d'avoir dérobé 65 voitures.

Lors de l'opération, une vingtaine de voitures volées ont été découvertes, mais aussi 175 000 euros en espèces. Les enquêteurs ont également saisi plus de 35 000 euros sur un compte bancaire, cinq véhicules, des armes et du cannabis. Sur les 22 personnes interpellées, quinze ont été présentées à un juge d'instruction et mises en examen, notamment pour vols en bande organisées. Quatre d'entre elles dorment en prison, en détention provisoire.