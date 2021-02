Un réseau de voleurs de cuivre arrêté à Bordeaux

Ils sévissaient en Gironde mais également en Dordogne et Lot-et-Garonne. Plusieurs voleurs de métaux viennent d'être arrêtés mercredi dans des campements de l'agglomération bordelaise et doivent être jugés en comparution immédiate ce vendredi.

Policiers et gendarmes ont mis fin mercredi 17 février à un réseau de voleurs de cuivre mais également de pots catalytiques et d'outillage, qui sévissaient depuis plusieurs mois en Gironde, en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. Neuf hommes ont été arrêté dans des campements occupés par des Roumains à Mérignac, Bordeaux et Villenave d'Ornon. Ils doivent être jugés en comparution immédiate ce vendredi 19 février des chefs de vols, recels aggravés et participation à une association de malfaiteurs.

Depuis septembre 2020, ils sont soupçonnés d'avoir écumé des entrepôts, des magasins d'outillage et des aires de covoiturage, avec à chaque périple, plusieurs tonnes de métal dérobés. Une vingtaine de faits ont été listé pour un préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros.