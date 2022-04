Un réseau de voleurs de GPS pour bateaux démantelé sur le littoral français

Après plusieurs mois d'enquête, le procureur de la république de Rennes, Philippe Astruc, a annoncé par communiqué ce vendredi 8 avril l'arrestation de deux hommes, deux Roumains d'une vingtaine et d'une trentaine d'années liés à un trafic de revente de GPS pour bateaux. Les deux hommes en question en ont en effet volé un certain nombre d'appareils sur de nombreux ports du littoral français en ce début d'année 2022.

Une trentaine de vols à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La côte Atlantique était plus particulièrement concernée, notamment la Vendée et la Loire-Atlantique. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), en l'espace d'un mois, les deux voleurs ont ainsi arraché plus d'une trentaine de GPS en sectionnant les câbles, toujours de nuit. À La Turballe (Loire-Atlantique), un canot de la SNSM a été visé. Et à Arzon (Morbihan), une dizaine de GPS ont été dérobés au mois de mars, toujours avec le même mode opératoire. Au total, le préjudice de tous ces vols avoisinerait les 300 000 euros.

Les voleurs renvoyaient ensuite les GPS par colis jusqu'en Roumanie. Un commerce lucratif puisque ce type de GPS coûte plusieurs milliers d'euros. Après des mois de recherches lancées par les brigades de recherche de Nantes et des Sables d'Olonne, les gendarmes nantais finissent par interpeller les deux individus dans un hôtel de La Valette dans le Var dimanche 3 avril. Un GPS est même retrouvé dans leur chambre d'hôtel.

Entendu sur les faits, les deux voleurs reconnaissaient les faits et confirmaient expédier la marchandise dérobée à des proches en Roumanie, avant de la revendre ensuite via des sites spécialisés. Ce jeudi 7 avril, les deux individus ont été déférés par le parquet de Rennes. Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Rennes les 23 et 24 mai.