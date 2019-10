Un réseau de voleurs de métaux démantelé à Roanne

Huit individus ont été interpellées et mises en examen pour des faits de vol aggravés. Ils sont soupçonnés d'avoir volé du matériel de plomberie et d'électricité.

Roanne, France

Depuis 2018 la brigade de recherche de Roanne était sur la piste d'une équipe de malfaiteurs. Leur mode opératoire était de s'introduire de nuit dans des locaux d'artisans (plombiers ou électriciens) pour dérober des métaux et du matériel. Ils volaient aussi des véhicules pour accomplir leurs méfaits avant de les incendier.

Jusqu'ici une trentaine de faits ont été commis pour un préjudice estimé à au moins 100 000 euros.

Le réseau sévissait dans la Loire, l'Allier et la Saône-et-Loire. Huit personnes ont été déférées devant un juge et mises en examen. Trois d'entre elles sont en détention provisoire et les cinq autres membres du groupe sont sous contrôle judiciaire.