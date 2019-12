Un réseau de voleurs de Renault Mégane en partie démantelé près d'Orléans

Deux loirétains de 18 et 21 ans ont été placés en détention provisoire et mis en examen pour vols en bande organisée, recel de vol et usage de fausses plaques. Ils sont accusés de faire partie d'un réseau qui auraient volé une dizaine de Renault Mégane dans la région orléanaise depuis septembre.