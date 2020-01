Un réseau de voleurs de voitures démantelé à Valence

Sept hommes et une femme ont été interpellés mercredi matin à Valence (Drôme). Ils sont soupçonnés d'avoir volé une quinzaine de voitures.

Valence, France

Le chef du réseau est un détenu de la prison de Varces en Isère. Il donnait ses ordres via l'application Snapchat depuis son téléphone portable.

Ses huit complices ont été interpellés mercredi matin à Valence. Ils sont soupçonnés d'avoir volé une quinzaine de voitures sur la ville et dans les environs depuis novembre dernier.

Ils démarrent les voitures avec un ordinateur

Ils démarraient ces véhicules grâce à un ordinateur portable. Ils ciblaient les modèles et les marques Peugeot 3008 et 208 ou Renault Mégane et Clio.

Aucune voiture volée n'a été retrouvée. Trois de ces voleurs présumés ont été présentés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Valence ce vendredi après-midi et le procès a été renvoyé. Un quatrième a été présenté à un juge pour enfant.