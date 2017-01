Un réseau de voleurs de camions et d'utilitaires démantelé dans les Bouches-du-Rhône

Ce réseau très structuré est à l'origine de 28 vols de véhicules et plus particulièrement des camions et des utilitaires. L'équipe spécialisée était ancrée dans le milieu des gens du voyage dans les Bouches-du-Rhône. Les arrestations ont eu lieu le 17 janvier.

Les véhicules volés étaient ramenés dans différents camps de gens du voyage du département : à Lançon, Miramas et Salon-de-Provence. Ils étaient ensuite démontés en pièces détachées en vue de leur expédition vers l'Europe de l'est.

Le préjudice est estimé à plus de 1,5 millions d'euros. Cinq personnes ont été interpellées et trois écrouées.

La technique des voleurs était très bien rodée

La nuit venue, les malfaiteurs décodaient les systèmes antivol grâce à des boîtiers électroniques de haute technologie. Les véhicules étaient ensuite ramenés dans des camps de gens du voyage puis démontés et expédiés en pièces détachées vers l’Europe de l’est.

Lors des perquisitions, dix véhicules volés ont été découverts, ainsi que des brouilleurs d’onde, 130 clefs vierges prêtes à être encodées, des boîtiers de démarrage, remorques et autres moteurs mais également 8.000 euros en liquide, des montres de luxe et des bijoux.

Les pièces détachées des véhicules volés étaient ensuite expédiées en Europe de l'est - DDSP 13

Cette affaire a été présentée par les enquêteurs de la Direction départementale de la Sécurité publique au ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, lors de sa visite à Marseille samedi dernier.