Un réseau de voleurs de pots catalytiques démantelé par la JIRS de Rennes

Un important réseau de voleurs de pots catalytiques a été démantelé au terme de longues investigations menées par la Section de Recherches de Rennes et la Brigade de Recherches de Châteaulin. L’enquête débute par le vol de trois catalyseurs commis dans un garage de Landrévarzec (Finistère) et permet d'identifier une équipe de ressortissants roumains implantés dans ce département. La procédure lancée par le tribunal judiciaire de Quimper a été dessaisie au profit de la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Rennes, précise le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué.

400 pots catalytiques volés

Les faits ont été commis principalement en Bretagne, en Pays de la Loire, en Normandie et dans la Somme, entre octobre 2020 et mai 2022 au préjudice de 45 victimes, ce qui représente 400 pots catalytiques volés pour une valeur de 105 000 euros. "Le 28 juin , 54 gendarmes étaient mobilisés pour procéder à l’interpellation de 7 mis en cause dans le Finistère. Les perquisitions ont amené la saisie de 89 pots catalytiques chez un ferrailleur et 13 pots au domicile des voleurs à Carhaix-Plouguer".

Des placements en détention

Le jeudi 30 juin, 4 hommes de nationalité roumaine, âgés de 33 à 51 ans, ont été mis en examen notamment pour vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et l'un d'eux a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire. "Trois des mis en examen n'avaient pas d'antécédents judiciaires en France Seul l'un d'entre eux avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour des vols aggravés en 2017" selon le procureur de la République. Ils encourent une peine de 15 ans de réclusion criminelle.